Чимаев разобрался с Холландом на турнире UFC 279 (видео)

Хамзат Чимаев. Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC

Шведский боец ММА чеченского происхождения Хамзат Чимаев не испытал проблем в поединке против американца Кевина Холланда на турнире UFC 279 в американском Лас-Вегасе, передает NUR.KZ.

Все завершилось в первом раунде. Чимаев полностью контролировал ход поединка и владел преимуществом. Он провел эффективные атаки, а также совершил несколько тейкдаунов.

Свой успех Чимаев завершил досрочной победой - Холланд сдался во время удушающего приема от Хамзата.

Стоит отметить, что изначально Чимаев должен был сразиться с Нейтом Диасом (США). Однако швед провалил процедуру взвешивания, превысив лимит 3,5 килограмма.

В итоге Диас по решению UFC встретится с Тони Фергюсоном (США).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1987183-chimaev-razobralsya-s-hollandom-na-turnire-ufc-279/