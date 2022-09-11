UFC 279: Нейт Диас одержал победу над Тони Фергюсоном (видео)

Нейт Диас и Тони Фергюсон. Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC

Американский боец ММА Нейт Диас одержал досрочную победу над соотечественником Тони Фергюсоном в главном поединке на турнире UFC 279 в Лас-Вегасе, передает NUR.KZ.

Встреча была рассчитана на пять раундов. Сам бой получился близким, эпизодами конкурентным. Тони активно выбрасывал удары ногами, был подвижнее. Диас же был точнее. Многие "выстрелы" достигали цели, что давало ему преимущество.

В четвертом раунде Фергюсон попытался сделать тейкдаун. Однако спастись от прессинга не получилось. Диасу удалось провести удушающий прием, который принес ему победу.

Стоит отметить, что Диас должен был драться с Хамзатом Чимаевым. Однако швед провалил процедуру взвешивания, превысив лимит на 3,5 килограмма. В итоге Диас по решению UFC встретился с Тони, а Чимаев сразился с Кевином Холландом (США), которого победил в первом раунде.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1987188-ufc-279-neyt-dias-oderzhal-pobedu-nad-toni-fergyusonom-video/