"Очень хороший бой": Хабиб Нурмагомедов поздравил Сергея Морозова с победой (видео)

Сергей Морозов. Фото: Mike Roach/Zuffa LLC

Экс-чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедова поздравил казахстанского бойца Сергея Морозова с победой над бразильцем Раулианом Пайвой, передает NUR.KZ.

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Напомним, что на турнире UFC Vegas 57 Сергей Морозов одержал победу решением судей. Для "Мороза" это была вторая победа в четырех боях в сильнейшей организации мира.

После поединка казахстанского бойца с победой поздравили Хабиб Нурмагомедов и Умар Нурмагомедов, бывший соперник Сергея.

"Молодец, поздравляю! Очень хороший бой!", - сказал Хабиб.

Добавим, что в со-главном бою этого турнира казахстанец Шавкат Рахмонов одержал уверенную победу над американцем Нилом Мэгни.

После боя "Номад" бросил вызов бывшему претенденту на чемпионский пояс Стивену Томпсону.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1975710-ochen-horoshiy-boy-habib-nurmagomedov-pozdravil-sergeya-morozova-s-pobedoy-video/