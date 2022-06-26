Сергей Морозов oдержал победу над обидчиком Жумагулова в UFC (фото, видео)

Сергей Морозов. Фото: instagram.com/ufc

Казахстанский боец Сергей Морозов одержал свою вторую победу в UFC - ему удалось одолеть Раулиана Пэйву. Файтер выступил на турнире UFC Вегас 57.

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Поединок прошел в легчайшей весовой категории и продлился 3 раунда. По итогам поединка судьи отдали победу бойцу из Казахстана. Морозов победил со счетом 29:28, сообщается в официальном Instagram UFC Russia.

Для Сергея это был четвертый поединок в UFC и вторая победа, в предыдущей встрече он потерпел поражение. Пэйва же проиграл второй раз подряд.

Отметим, что бразильский боец Раулиан Пэйва известен казахстанским болельщикам благодаря победе над нашим соотечественником Жалгасом Жумагуловым. Именно он поприветствовал казахстанца в октагоне в его дебютном бою в UFC.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1975699-sergey-morozov-oderzhal-pobedu-nad-obidchikom-zhumagulova-v-ufc-foto-video/