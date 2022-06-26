Боец Шавкат Рахмонов бросил вызов Стивену Томпсону (видео)

Шавкат Рахмонов. Фото: Chris Unger/Zuffa LLC

Непобежденный казахстанский боец смешанных единоборств Шавкат Рахмонов после победы над американцем Нилом Мэгни обратился к Стивену Томпсону, передает NUR.KZ.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Напомним, что на турнире UFC Vegas 57 Шавкат уверенно разобрался с Нилом Мэгни, проведя удушающий прием в концовке второго раунда.

После поединка у Рахмонова спросили, с кем бы он хотел провести следующий поединок. На что казахстанский боец ответил: "Стивен Томпсон, ты следующий, это будет хороший бой".

Отметим, что Шавкат Рахмонов в ММА идет без поражений. В его активе 16 побед, причем все досрочно.

В рейтинге полусредневесов UFC казахстанский боец занимает 15 место, а Стивен Томпсон - седьмое.

Наслаждайтесь летом с Parimatch и выигрывайте топовые призы: путевку на Мальдивы, iPhone 13 PRO MAX и бонусы на 14 000 000 тенге. Розыгрыши каждую неделю - участвуйте!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1975708-boets-shavkat-rahmonov-brosil-vyzov-stivenu-tompsonu-video/