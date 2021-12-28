Итоги 2021: самые яркие и зрелищные бои года (видео)

Джастин Гэтжи. Фото: Josh Hedges/Zuffa LLC/Getty Images

В 2021 году состоялось немало ярких и зрелищных поединков, передает NUR.KZ.

В уходящем году мы увидели подвиг боксера Сауля Альвареса, ставшего абсолютным чемпионом мира в суперсреднем весе.

Также в UFC появился новый лидер в легком весе - бразилец Чарльз Оливейра, который поочередно убрал двух опасных бойцов Майкла Чендлера и Дастина Порье.

В целом 2021 год был богат на зрелищные и бескомпромиссные бои.

Роман Гонсалес - Хуан Франциско Эстрада 2

В марте состоялся долгожданный реванш между некогда лидером первого легчайшего дивизиона Романом Гонсалесом и нынешним королем второго легчайшего веса Хуаном Франциско Эстрадой. Первый бой между боксерами прошел в 2012 году, и тогда победу одержал Гонсалес.

Повторный поединок получился на загляденье. Оба боксера на двоих выбросили 2,5 тысячи (!) ударов. В итоге, раздельным решением судей победу одержал Эстрада. Результат встречи вызвал споры, поэтому в новом году боксеры встретятся в третий раз.

Оскар Вальдес - Мигель Берчельт

Два мексиканских боксера устроили настоящую рубку, где победителем вышел непобежденный Вальдес. По ходу встречи Оскар дважды отправлял в нокдаун Берчельта, а в десятом раунде точным ударом слева вырубил своего соотечественника.

Тем самым Оскар Вальдес стал новым чемпионом WBC во втором полулегком весе.

Сауль Альварес – Калеб Плант

Вслед за средним весом Канело покорил суперсредний дивизион. В бою за звание абсолютного чемпиона мира Альварес досрочно остановил Калеба Планта. Несмотря на это, поединок получился интересным, ведь американец до поры до времени давал отпор мексиканцу.

Но, к сожалению, запаса сил Планта не хватило на концовку, чем и воспользовался опытный Канело. Теперь Альварес собирается покорить пятый дивизион – в следующем году он планирует биться с чемпионом WBC в первом тяжелом весе Илунгой Макабу.

Джастин Гэтжи – Майкл Чендлер

Бескомпромиссную драку продемонстрировали Гэтжи и Чендлер на турнире UFC 268. Бойцы все три раунда наносили друг другу тяжелые удары.

Во втором раунде Майкл был на грани нокаута, но сумел прийти в себя. В итоге единогласным решением судей победу одержал Гэтжи.

Теперь Джастина ждет встреча с чемпионом UFC в легком весе бразильцем Чарльзом Оливейрой, который также в этом году победил Майкла Чендлера.

Петр Ян – Кори Сэндхаген

Российский боец Петр Ян вновь подтвердил, что не зря его считают сильнейшим в легчайшем весе. На турнире UFC 267 Ян закатил рубку с американцем Кори Сэндхагеном. Все пять раундов бойцы бились в стойке.

Если в начале Сэндхаген смотрелся неплохо, то после – преимущество было на стороне Петра. В результате российский боец одержал победу единогласным решением судей. Теперь все ждут бой Яна против американца Алджамейна Стерлинга.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1947791-itogi-2021-samye-yarkie-i-zrelischnye-boi-goda-video/