Петр Ян стал временным чемпионом UFC в легчайшем весе

Петр Ян. Фото: twitter.com/Lopatln

В поединке за титул россиянин Петр Ян встретился с американцем Кори Сэндхагеном, пишет Lenta.ru.

Российский боец смешанного стиля (MMA) Петр Ян одержал победу над американцем Кори Сэндхагеном на турнире UFC 267 в Абу-Даби.

Схватка стала со-главным поединком вечера. Поединок завершился по результатам пяти раундов единогласным решением судей. Россиянин завоевал временный титул UFC в легчайшем весе. После поединка Ян поблагодарил болельщиков за поддержку и назвал оппонента достойным воином.

Изначально соперником Яна должен был стать чемпион UFC в легчайшем весе Алджамэйн Стерлинг. Однако американец снялся с поединка, сославшись на проблемы со здоровьем.

В марте Ян утратил чемпионский пояс. Россиянин проиграл Стерлингу путем дисквалификации. Он нанес запрещенный удар в голову лежащему сопернику и лишился титула.

Теперь на счету Яна 16 побед и два поражения в MMA. У Сэндхагена 14 побед и четыре поражения.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1939769-petr-yan-stal-vremennym-chempionom-ufc-v-legchayshem-vese-video/