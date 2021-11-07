Альварес нокаутировал Планта и стал абсолютным чемпионом мира (видео)

Калеб Плант - Сауль Альварес. Фото: twitter.com/ShowtimeBoxing

Мексиканский боксер Сауль Альварес собрал все пояса во втором среднем весе, передает NUR.KZ.

В объединительном бою в Лас-Вегасе Канело в одиннадцатом раунде нокаутировал чемпиона IBF американца Калеба Планта.

Тем самым мексиканец собрал все титулы (WBC, WBA, WBO, IBF) и стал шестым боксером в истории, кому удалось это сделать.

Для Сауля Альвареса эта победа стала 57-й на профи-ринге, из них 39 он завершил досрочно. Тогда как Калеб Плант потерпел первое поражение в карьере.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1940931-alvares-nokautiroval-planta-i-stal-absolyutnym-chempionom-mira-video/