Оливейра "задушил" Порье и успешно защитил титул UFC в легком весе

Чарльз Оливейра - Дастин Порье. Фото: Carmen Mandato/Getty Images

В Лас-Вегасе завершился турнир UFC 269, в главном бою которого встретились чемпион в легком весе Чарльз Оливейра и претендент Дастин Порье, передает NUR.KZ.

Запланированный на пять раундов поединок завершился в третьем после того, как Оливейра "задушил" Порье. Тем самым Чарльз провел первую успешную защиту титула в легком весе.

Дастин же потерпел шестое поражение в UFC и второе - в титульном бою.

Отметим, что в со-главном поединке Джулианна Пенья сотворила сенсацию, победив Аманду Нуньес.

Спонсор рубрики «Спорт» — онлайн-букмекер №1 в Казахстане, компания Parimatch. 27 декабря Parimatch подарит квартиру в Алматы. А еще игровые ноутбуки, смартфоны iPhone 13 Pro max, приставки Sony Playstation и другие ценные призы на сумму 50 млн тенге. Спешите: розыгрыш квартиры уже скоро!

Принять участие в акции

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1946543-oliveyra-zadushil-pore-i-uspeshno-zaschitil-titul-ufc-v-legkom-vese/