Специалист из РАН усомнилась в "уникальном" антителе, обнаруженном учеными из Китая

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Эксперт выразила сомнение касательно уникального антитела, способного бороться с различными штаммами коронавируса, передает РИА Новости.

Ранее китайские ученые заявили об открытии антитела, которое эффективно против различных штаммов коронавируса. Как утверждают специалисты, оно может стать основой для разработки универсальной вакцины.

По мнению специалиста из РАН, данная новость скорее является преувеличением, чем многообещающей возможностью улучшить ситуацию с COVID-19 в мире.

"Я бы не назвала это даже открытием, это перебор антител и выявление их способности противостоять коронавирусу. Антитело было найдено до появления штамма "омикрон", поэтому говорить о том, что оно помогает против него, нельзя. Кроме того, я полагаю, если мы сейчас начнем массово применять антитела в лечении, то вылезет новый штамм, устойчивый к ним", - говорит профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона, главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова.

Она добавила, что антитела нужно применять на ранней стадии заболевания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1944897-spetsialist-iz-ran-usomnilas-v-unikalnom-antitele-obnaruzhennom-uchenymi-iz-kitaya/