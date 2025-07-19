"Барыс" подписал контракты с 12 хоккеистами

Астанинский клуб "Барыс", выступающий в Континентальной хоккейной лиге, на официальном сайте объявил о заключении пробных контрактов с 12 игроками, передает NUR.KZ.

Соглашения рассчитаны до 31 августа 2025 года. В список хоккеистов, с которыми заключили пробные контракты, вошли:

Вратарь: Джохар Дударкиев;

Защитники: Мади Диханбек, Бейбарыс Оразов, Кирилл Никитин;

Нападающие: Руслан Оспанов, Семён Симонов, Кирилл Ляпунов, Кирилл Канкин, Николай Шульга, Адиль Бейсембаев, Асанали Русланулы, Владимир Корчагин.

Других новостей, связанных с формированием состава на следующий сезон, в клубе пока не обнародовали. При этом на днях новый генеральный директор "Барыса" Сакен Мусайбеков провел в Москве встречу с руководством КХЛ, посвященную спортивным и организационным вопросам, маркетинговой стратегии и развитию инфраструктуры клуба.

Ранее мы сообщали, что семеро иностранных хоккеистов покинули "Барыс" по окончании срока контрактов. Впоследствии было объявлено о назначении Мусайбекова. Затем в клубе выпустили заявление на основе информации о судимости нового генерального директора.

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