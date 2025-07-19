"Барыс" подписал контракты с 12 хоккеистами
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Астанинский клуб "Барыс", выступающий в Континентальной хоккейной лиге, на официальном сайте объявил о заключении пробных контрактов с 12 игроками, передает NUR.KZ.
Соглашения рассчитаны до 31 августа 2025 года. В список хоккеистов, с которыми заключили пробные контракты, вошли:
- Вратарь: Джохар Дударкиев;
- Защитники: Мади Диханбек, Бейбарыс Оразов, Кирилл Никитин;
- Нападающие: Руслан Оспанов, Семён Симонов, Кирилл Ляпунов, Кирилл Канкин, Николай Шульга, Адиль Бейсембаев, Асанали Русланулы, Владимир Корчагин.
Других новостей, связанных с формированием состава на следующий сезон, в клубе пока не обнародовали. При этом на днях новый генеральный директор "Барыса" Сакен Мусайбеков провел в Москве встречу с руководством КХЛ, посвященную спортивным и организационным вопросам, маркетинговой стратегии и развитию инфраструктуры клуба.
Ранее мы сообщали, что семеро иностранных хоккеистов покинули "Барыс" по окончании срока контрактов. Впоследствии было объявлено о назначении Мусайбекова. Затем в клубе выпустили заявление на основе информации о судимости нового генерального директора.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2266803-barys-podpisal-kontrakty-s-12-hokkeistami/
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