"Барыс" объявил об уходе семи иностранных хоккеистов

Семеро хоккеистов покинули "Барыс" по окончании срока контрактов, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт астанинского клуба Континентальной хоккейной лиги.

Казахстанскую команду по указанной причине покинул шведский вратарь Юхан Матссон, российские защитники Виктор Антипин и Илья Хохлов, а также российские форварды Антон Бурдасов, Дамир Жафяров, Станислав Бочаров и Никита Сетдиков.

Таким образом, в действующем ростере "Барыса" остался только один иностранный хоккеист — российский нападающий Иван Николишин. Кроме того, клуб сделал квалификационные предложения ряду казахстанских игроков из своей системы.

Напомним, в минувшем сезоне КХЛ "Барыс" занял последнее место. После этого сборная Казахстана, костяк которой сформировали из представителей астанинской команды, вылетела из топ-дивизиона чемпионата мира.

Следующий розыгрыш КХЛ стартует 5 сентября 2025 года.

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