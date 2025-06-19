В "Барысе" отреагировали на информацию о судимости гендиректора клуба

В астанинском хоккейном клубе "Барыс" опровергли информацию о судимости генерального директора клуба Сакена Мусайбекова, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт.

"Хоккейный клуб "Барыс" сообщает, что в соответствии с законодательством Республики Казахстан генеральный директор клуба Сакен Мусайбеков не имеет судимости, в отношении него каких-либо ограничений на занятие должностей в государственных и квазигосударственных организациях не имеется.

Судебные либо административные решения, препятствующие осуществлению трудовой деятельности в рамках действующего законодательства, также отсутствуют", - говорится в сообщении.

Отмечается, что данная информация была опубликована в целях разъяснения и обеспечения всех заинтересованных сторон достоверной информацией.

Напомним, 17 июня пресс-служба "Барыса" объявила о назначении нового генерального директора. Руководящий пост занял казахстанский функционер Сакен Мусайбеков.

Затем сообщалось, что в 2021 году бывший замминистра культуры и спорта Сакен Мусайбеков был осужден за тяжкое коррупционное преступление.

Однако в апреле 2025 года он вошел в исполнительный комитет НОК, занял должность вице-президента по зимним олимпийским видам спорта, также он является гендиректором Казахстанской федерации хоккея с шайбой.

Сегодня также в кулуарах сената глава Минтуризма и спорта прокомментировал назначение главой хоккейного клуба "Барыс" ранее осужденного экс-чиновника.