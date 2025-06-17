В "Барысе" официально объявили о назначении нового генерального директора

Пресс-служба астанинского хоккейного клуба "Барыс" на своем официальном сайте объявила о назначении нового генерального директора, передает NUR.KZ.

Руководящий пост занял казахстанский функционер Сакен Мусайбеков.

"Сакен Мусайбеков обладает управленческим опытом в сфере спорта. В последнее время Сакен Жунусбекович трудился на посту генерального директора Казахстанской федерации хоккея", - гласит заявление на сайте клуба.

57-летний специалист является действующим генеральным директором Казахстанской федерации хоккея, а также вице-президентом Национального олимпийского комитета РК по зимним видам спорта.

Напомним, ранее генеральным директором "Барыса" был Нурлан Оразбаев, который сменил на этом посту Бориса Иванищева.

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