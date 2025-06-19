Почему "Барыс" возглавил экс-чиновник, ранее осужденный за мошенничество

В кулуарах сената глава Минтуризма и спорта прокомментировал назначение главой хоккейного клуба "Барыс" ранее осужденного экс-чиновника, передает корреспондент NUR.KZ.

В 2021 году бывший замминистра культуры и спорта Сакен Мусайбеков был осужден за тяжкое коррупционное преступление.

В апреле 2025 года он вошел в исполнительный комитет НОК, занял должность вице-президента по зимним олимпийским видам спорта, также он является гендиректором Казахстанской федерации хоккея с шайбой.

На днях Сакен Мусайбеков возглавил хоккейный клуб "Барыс".

"По закону он не имеет права работать в квазигоссфере, он не идет на госслужбу. Мы ему запретить не можем - попечительский совет фонда принял решение, здесь уже предложение федерации.

Мы выстраиваем работу в любом виде спорта совместно с федерацией, регионами. Мы дали год (испытательный срок – прим. ред.), поставили задачи для нового специалиста", - прокомментировал назначение министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов.

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