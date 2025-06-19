Почему "Барыс" возглавил экс-чиновник, ранее осужденный за мошенничество
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В кулуарах сената глава Минтуризма и спорта прокомментировал назначение главой хоккейного клуба "Барыс" ранее осужденного экс-чиновника, передает корреспондент NUR.KZ.
В 2021 году бывший замминистра культуры и спорта Сакен Мусайбеков был осужден за тяжкое коррупционное преступление.
В апреле 2025 года он вошел в исполнительный комитет НОК, занял должность вице-президента по зимним олимпийским видам спорта, также он является гендиректором Казахстанской федерации хоккея с шайбой.
На днях Сакен Мусайбеков возглавил хоккейный клуб "Барыс".
"По закону он не имеет права работать в квазигоссфере, он не идет на госслужбу. Мы ему запретить не можем - попечительский совет фонда принял решение, здесь уже предложение федерации.
Мы выстраиваем работу в любом виде спорта совместно с федерацией, регионами. Мы дали год (испытательный срок – прим. ред.), поставили задачи для нового специалиста", - прокомментировал назначение министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2257137-pochemu-barys-vozglavil-eks-chinovnik-ranee-osuzhdennyy-za-moshennichestvo/
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