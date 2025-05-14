ЧМ-2025 по хоккею, матч Казахстан — Дания: прямая трансляция, время начала

В среду, 14 мая, сборная Казахстана по хоккею проведет четвертый матч на чемпионате мира 2025 года. NUR.KZ отвечает на главные вопросы перед игрой с Данией.

Во сколько начнется матч?

Команды выступают в группе В, матчи которой проходят в датском Хернинге на арене "Йюске Банк Боксен". Их очная встреча пройдет в последнем временном слоте дня и начнется в 20:20 по местному времени (23:20 по часовому поясу Казахстана).

Где смотреть матч?

Официальную прямую трансляцию встречи проведет "Qazsport" — на телевидении и на своем сайте. На YouTube-канале вещателя после матча появится обзор самых ярких моментов.

Какое место занимает Казахстан?

Национальная команда стартовала на чемпионате мира с волевой победы над Норвегией со счетом 2:1. Во втором туре казахстанцы забили первыми, но в итоге уступили немцам — 1:4. В третьем матче команда Олега Болякина потерпела поражение от венгров — 2:4. Теперь сборная Казахстана с тремя очками занимает шестое место в таблице, уступая Венгрии по дополнительным показателям.

Датчане проиграли в основное время все три предыдущих матча — с США (0:5), Швейцарией (2:5) и Чехией (2:7). Хозяева турнира без набранных баллов и с худшей разницей голов на чемпионате замыкают таблицу группы.

Кто выйдет в плей-офф?

16 команд-участниц чемпионата мира традиционно разбиты на две группы. По четыре сильнейшие сборные из каждой восьмерки выйдут в плей-офф, который начнется с четвертьфинала.

В группе В выступают Казахстан, Германия, Норвегия, Дания, Венгрия, США, Словакия и Швейцария. Худшая команда этой и другой восьмерок вылетят из элитного дивизиона.

Какой состав у сборной Казахстана?

В окончательную заявку национальной команды вошли 22 полевых игрока и три вратаря. Тренерский штаб сборной Казахстана возглавляет Олег Болякин.

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