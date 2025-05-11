ЧМ-2025 по хоккею, Германия — Казахстан: прямая трансляция, время начала матча 11 мая

В воскресенье, 11 мая, сборная Казахстана по хоккею продолжит выступление на чемпионате мира 2025 года. NUR.KZ отвечает на главные вопросы перед матчем с Германией.

Во сколько начнется матч?

Команды попали в группу В, игры которой проходят в датском Хернинге на арене "Йюске Банк Боксен". Их очный матч пройдет во втором временном слоте и начнется в 16:20 по местному времени (19:20 по часовому поясу Казахстана).

Где смотреть матч?

Официальную прямую трансляцию встречи проведет "Qazsport" — на телевидении и на своем сайте. На YouTube-канале вещателя после матча появится обзор самых ярких моментов.

Какое место занимает Казахстан?

Днем ранее национальная команда стартовала на чемпионате мира с волевой победы над Норвегией со счетом 2:1 и набрала три очка, благодаря чему занимает четвертое место в таблице.

Сборная Германии также выиграла первый матч, разгромив венгров — 6:1. С тремя очками немцы идут вторыми, опережая по дополнительным показателям и Казахстан, и США. Лидирует в группе Швейцария, которая набрала четыре балла после двух встреч.

Кто выйдет в плей-офф?

16 команд-участниц чемпионата мира традиционно разбиты на две группы. По четыре сильнейшие сборные из каждой восьмерки выйдут в плей-офф, который начнется с четвертьфинала.

В группе В, помимо Казахстана, Германии, Норвегии, Швейцарии, Венгрии и США, выступают Словакия и Дания. Худшая команда этой и другой восьмерок вылетят из элитного дивизиона.

Какой состав у сборной Казахстана?

За несколько дней до старта чемпионата мира тренерский штаб во главе с Олегом Болякиным определился с окончательной заявкой сборной Казахстана, в которую вошли 22 полевых игрока и три вратаря.

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