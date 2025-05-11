Спорт

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

ЧМ-2025 по хоккею, Германия — Казахстан: прямая трансляция, время начала матча 11 мая

Опубликовано:

Казахстанские хоккеисты Максим Павленко и Самат Данияр (слева направо)
Максим Павленко и Самат Данияр (слева направо). Фото: Казахстанская федерация хоккея

В воскресенье, 11 мая, сборная Казахстана по хоккею продолжит выступление на чемпионате мира 2025 года. NUR.KZ отвечает на главные вопросы перед матчем с Германией.

Во сколько начнется матч?

Команды попали в группу В, игры которой проходят в датском Хернинге на арене "Йюске Банк Боксен". Их очный матч пройдет во втором временном слоте и начнется в 16:20 по местному времени (19:20 по часовому поясу Казахстана).

Где смотреть матч?

Официальную прямую трансляцию встречи проведет "Qazsport" — на телевидении и на своем сайте. На YouTube-канале вещателя после матча появится обзор самых ярких моментов.

Какое место занимает Казахстан?

Днем ранее национальная команда стартовала на чемпионате мира с волевой победы над Норвегией со счетом 2:1 и набрала три очка, благодаря чему занимает четвертое место в таблице.

Сборная Германии также выиграла первый матч, разгромив венгров — 6:1. С тремя очками немцы идут вторыми, опережая по дополнительным показателям и Казахстан, и США. Лидирует в группе Швейцария, которая набрала четыре балла после двух встреч.

Кто выйдет в плей-офф?

16 команд-участниц чемпионата мира традиционно разбиты на две группы. По четыре сильнейшие сборные из каждой восьмерки выйдут в плей-офф, который начнется с четвертьфинала.

В группе В, помимо Казахстана, Германии, Норвегии, Швейцарии, Венгрии и США, выступают Словакия и Дания. Худшая команда этой и другой восьмерок вылетят из элитного дивизиона.

Какой состав у сборной Казахстана?

За несколько дней до старта чемпионата мира тренерский штаб во главе с Олегом Болякиным определился с окончательной заявкой сборной Казахстана, в которую вошли 22 полевых игрока и три вратаря.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2243745-chm-2025-po-hokkeyu-germaniya-kazahstan-pryamaya-translyaciya-vremya-nachala-matcha-11-maya/