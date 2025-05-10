Сборная Германии по хоккею оформила разгром перед матчем с Казахстаном на чемпионате мира

Мужская сборная Германии по хоккею с уверенной победы стартовала на чемпионате мира 2025 года, который проходит в Швеции и Дании, передает корреспондент NUR.KZ.

В первом туре команда встретилась с Венгрией, которая в прошлом сезоне заработала путевку в элитный дивизион. Эти сборные выступают в группе В и проводят матчи в датском Хернинге.

Сборная Германии одержала крупную победу со счетом 6:1 благодаря дублю Доминика Кагуна (11 и 60 минуты) и шайбам Джоша Самански (17), Лукаса Кельбле (35), Фредерика Тиффельса (40) и Александра Эля (46). Автором единственного гола венгров стал Герго Амбрус (49).

Победа позволила немцам набрать три очка и выйти на второе место в таблице, обогнав по дополнительным показателям сборную Казахстана, которая ранее в субботу обыграла норвежцев. Лидируют в группе В американцы.

В следующем матче сборная Германии встретится с Казахстаном. Их матч начнется в воскресенье, 11 мая, в 19:20 по времени Астаны.

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