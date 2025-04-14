Клуб "Виннипег Джетс" впервые в истории выиграл Президентский кубок в НХЛ

Канадский клуб "Виннипег Джетс" обеспечил себе первое место по итогам регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу турнира.

В последнем матче команда проиграла на домашнем льду "Эдмонтон Ойлерз" со счетом 1:4. Однако "Виннипег" стал недосягаемым, так как "Вашингтон Кэпиталз" тоже потерпел поражение — от "Коламбус Блю Джекетс".

В активе "Джетс" 114 очков после 81 матча, у столичного клуба — 109 после 80. Всего в регулярном чемпионате каждая команда проведет по 82 встречи.

Таким образом, "Виннипег" впервые стал обладателем Президентского кубка. Это первое такое достижение в истории франшизы, включая результаты "Атланты Трэшерз". Канадские клубы не выигрывали Президентский кубок с сезона-2011/12.

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