Клуб "Виннипег Джетс" впервые в истории выиграл Президентский кубок в НХЛ

Канадский клуб "Виннипег Джетс" обеспечил себе первое место по итогам регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу турнира.
В последнем матче команда проиграла на домашнем льду "Эдмонтон Ойлерз" со счетом 1:4. Однако "Виннипег" стал недосягаемым, так как "Вашингтон Кэпиталз" тоже потерпел поражение — от "Коламбус Блю Джекетс".
В активе "Джетс" 114 очков после 81 матча, у столичного клуба — 109 после 80. Всего в регулярном чемпионате каждая команда проведет по 82 встречи.
Таким образом, "Виннипег" впервые стал обладателем Президентского кубка. Это первое такое достижение в истории франшизы, включая результаты "Атланты Трэшерз". Канадские клубы не выигрывали Президентский кубок с сезона-2011/12.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2235563-kanadskiy-vinnipeg-vpervye-v-istorii-vyigral-prezidentskiy-kubok-v-nhl/