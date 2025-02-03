Азиада-2025: расписание выступлений казахстанцев на 4 февраля

Во второй соревновательный день зимней Азиады-2025 в Харбине выступление начнет мужская сборная Казахстана по хоккею. NUR.KZ представляет расписание матчей отечественных спортсменов по времени Астаны.

Казахстанские хоккеисты стартуют на предварительном этапе в группу А, все шесть команд из которой автоматически выйдут в четвертьфинал. Также второй матч на турнире во вторник проведет женская национальная сборная.

Начнет выступление на Азиаде смешанная команда Казахстана по керлингу. Она играет в группе В еще с пятью сборными. Для выхода в плей-офф и продолжения борьбы за медали необходимо занять место в топ-3.

07:00. Керлинг. Смешанные дуэты. Групповой этап, первый тур

Китай — Казахстан (Амина Сейтжанова и Азизбек Надирбаев)

13:00. Хоккей. Мужчины. Предварительный этап, первый тур

Таиланд — Казахстан

16:30. Хоккей. Женщины. Предварительный этап, второй тур

Казахстан — Таиланд

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.