Азиада-2025: расписание выступлений казахстанцев на 4 февраля

Во второй соревновательный день зимней Азиады-2025 в Харбине выступление начнет мужская сборная Казахстана по хоккею. NUR.KZ представляет расписание матчей отечественных спортсменов по времени Астаны.
Казахстанские хоккеисты стартуют на предварительном этапе в группу А, все шесть команд из которой автоматически выйдут в четвертьфинал. Также второй матч на турнире во вторник проведет женская национальная сборная.
Начнет выступление на Азиаде смешанная команда Казахстана по керлингу. Она играет в группе В еще с пятью сборными. Для выхода в плей-офф и продолжения борьбы за медали необходимо занять место в топ-3.
07:00. Керлинг. Смешанные дуэты. Групповой этап, первый тур
Китай — Казахстан (Амина Сейтжанова и Азизбек Надирбаев)
13:00. Хоккей. Мужчины. Предварительный этап, первый тур
Таиланд — Казахстан
16:30. Хоккей. Женщины. Предварительный этап, второй тур
Казахстан — Таиланд
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2217627-aziada-2025-raspisanie-vystupleniy-kazahstancev-na-4-fevralya/