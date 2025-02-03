Первый матч сборной Казахстана: расписание Азиады-2025 на 3 февраля

Церемония открытия зимней Азиады 2025 года в Харбине состоится 7 февраля, однако соревнования стартуют уже в понедельник. NUR.KZ представляет расписание событий по казахстанскому времени.
3 февраля в борьбу вступят мужские и женские национальные сборные по хоккею с шайбой. Турниры проходят по разной системе.
У мужчин участвуют 14 команд. Шесть из них, включая сборную Казахстана, включены в группу А и автоматически выйдут в четвертьфинал. Остальные команды разбиты на две группы и разыграют оставшиеся две путевки в главный плей-офф.
У женщин соревнуются семь сборных. Медали будут разыграны в финальном круговом турнире, куда автоматически попали Япония и Китай. Остальные пять команд, в том числе Казахстан, проведут предварительный этап, по итогам которого две лучшие сборные продолжат борьбу за награды.
В понедельник выступление на Азиаде-2025 начнет именно женская национальная команда. Казахстанки в первом туре сыграют с Гонконгом. Матч стартует в 16:30 по времени Астаны.
Расписание на понедельник, 3 февраля:
Хоккей
06:00. Мужчины. Кувейт — Кыргызстан (группа В)
10:00. Мужчины. Сингапур — Бахрейн (группа В)
12:30. Женщины. Таиланд — Китайский Тайбэй (группа В)
16:30. Женщины. Гонконг — Казахстан (группа В)
18:00. Мужчины. Гонконг — Макао (группа С)
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2217335-pervyy-match-sbornoy-kazahstana-raspisanie-aziady-2025-na-3-fevralya/