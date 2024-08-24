"Очень тяжело": главный тренер "Барыса" — об очередном поражении на предсезонном турнире

Главный тренер хоккейного клуба "Барыс" Дэвид Немировски прокомментировал выступление команды на предсезонном турнире в Омске, передает NUR.KZ со ссылкой на "Чемпионат".

Хоккеисты астанинского "Барыса" в субботу потерпели поражение от челябинского "Трактора" на предсезонном Кубке Блинова, который проходит в Омске. Казахстанская команда проиграла все три встречи на турнире.

Итоги матча с "Трактором" подвел Дэвид Немировски, который отметил, что большая часть команды сейчас готовится выступить за сборную Казахстана на квалификационном олимпийском турнире.

"Да, проспали старт игры, но не скажу, что нас расслабил сегодняшний состав "Трактора". Для нас любой состав соперника является сильным на текущий момент. Только что говорил команде, что нельзя так начинать игру, это профессиональный хоккей, нужно быть готовыми всегда. А с 0:2 начинать тяжело. Пытались сравнять счет, но не получилось.

"Трактор" очень хорошо сыграл сегодня, а нашей команде не хватило сыгранности. У нас ребята недавно все приехали, иностранцы еще только знакомятся друг с другом. Сейчас вернемся домой, и у нас будет время потренироваться, притереться, понять требования наши. И, конечно, нам не хватает 15 человек, которые в сборной Казахстана сейчас. Без них очень тяжело", — заявил Немировски.

Напомним, накануне встречи с челябинцами "Барыс" объявил о заключении контрактов с двумя именитыми российскими хоккеистами.

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