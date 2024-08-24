"Барыс" потерпел третье подряд поражение на турнире в России

Хоккеисты астанинского "Барыса" потерпели поражение от челябинского "Трактора" на предсезонном Кубке Блинова, который проходит в Омске, передает корреспондент NUR.KZ.

Для столичной команды это был третий матч на турнире в России. "Барыс" проиграл со счетом 2:4.

В составе "Трактора" шайбы забросили Михаил Котляревский (3 минута), Сергей Телегин (5, в большинстве), Никита Тертышный (33) и Чарльз Робинсон (57).

У "Барыса" голами отметились новички Дамир Жафяров (14) и Уэйд Эллисон (39, в большинстве 5х3).

После трех поражений (одно — в овертайме) в активе астанчан одно очко. Команда идет на пятой позиции, замыкая турнирную таблицу. "Трактор" с семью баллами занимает первое место, но пока остается единственной командой, которая провела четыре матча.

Напомним, накануне встречи с челябинцами "Барыс" объявил о заключении контрактов с двумя именитыми российскими хоккеистами.

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