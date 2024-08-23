"Барыс" подписал контракты с двумя новичками перед стартом сезона

Столичный хоккейный клуб "Барыс" перед стартом нового сезона Континентальной лиги усилился двумя российскими хоккеистами, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу команды.

Как гласит заявление клуба стан команды пополнили защитник Виктор Антипин и нападающий Антона Бурдасова. Односторонние соглашения рассчитаны на один сезон.

33-летний Бурдасов в разное время выступал за различные команды КХЛ, такие как ЦСКА, «Салават Юлаев» и СКА, в составе которого он выигрывал Кубок Гагарина.

Последние два года Антон был одним из лидеров «Трактора». В минувшем сезоне за 56 матчей регулярного чемпионата габаритный нападающий заработал 36 (19+17) баллов. В 14 встречах плей-офф на счету хоккеиста 8 (4+4) очков.

Виктор Антипин. Фото: ХК "Трактор"

Виктор Антипин является одним из самых опытных хоккеистов. В Континентальной хоккейной он провел более 700 матчей. На его счету также победа в Кубке Гагарина в составе магнитогорского «Металлурга».

В прошедшем сезоне защитник выступал за «Трактор». На его счету 17 (4+13) баллов в 55 встречах регулярного чемпионата КХЛ и 3 (1+2) балла в 14 играх Кубка Гагарина.

Напомним, в эти дни "Барыс" принимает участие в предсезонном турнире "Кубке Блинова" без многих игроков основного состава, которые в расположении сборной Казахстана готовятся к олимпийскому квалификационному турниру.

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