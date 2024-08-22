Определен состав сборной Казахстана по хоккею на олимпийский квалификационный турнир

Казахстанская федерация хоккея на официальном сайте объявила состав национальной сборной на предстоящий олимпийский квалификационный турнир, передает NUR.KZ.

Команда завершила второй этап подготовки к соревнованиям, который прошел в Астане. Тренерский штаб во главе с Олегом Болякиным определил состав на предстоящий турнир:

Вратари: Никита Бояркин ("Барыс"), Максим Павленко ("Рязань-ВДВ", Россия), Андрей Шутов ("Слован", Словакия);

Защитники: Адиль Бекетаев, Тамирлан Гайтамиров, Самат Данияр (все – "Барыс"), Дмитрий Бреус ("Торпедо", Россия), Леонид Метальников ("Адмирал", Россия), Эдуард Михайлов ("Арлан"), Валерий Орехов ("Металлург", Россия), Иван Степаненко ("Хумо", Узбекистан);

Нападающие: Алихан Асетов, Александр Борисевич, Динмухамед Кайыржан, Максим Мухаметов, Руслан Оспанов, Михаил Рахманов, Кирилл Савицкий, Роман Старченко (все – "Барыс"), Руслан Демин ("Сарыарка"), Артем Лихотников ("Хумо", Узбекистан), Никита Михайлис ("Металлург", Россия), Кирилл Панюков ("Амур", Россия), Евгений Рымарев ("Юнисон", Россия), Аркадий Шестаков ("Адмирал", Россия).

23 августа национальная команда отправится в Чехию, где продолжит сбор. 25 августа пройдет товарищеский матч с местной сборной. 27 августа казахстанцы прибудут в Братиславу, где состоятся игры олимпийской квалификации, в которых также примут участие Словакия, Венгрия и Австрия.

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