Обидчики сборной Казахстана потерпели тяжелое поражение со счетом 1:8 на ЧМ по хоккею

Бронзовый призер прошлогоднего чемпионата мира по хоккею сборная Латвии потерпела неожиданное поражение в матче группового этапа мундиаля в Чехии, сообщает корреспондент NUR.KZ.
В прошлой игре латвийцы победили Казахстан со счетом 2:0.
На этот раз бронзовые призеры ЧМ-2023 уступили с разницей в семь шайб сборной Германии.
Германия – Латвия. 8:1
1:0 - Кахун (Кельбль, Тиффельс) - 05:27;
2:0 - Виссманн - 18:05;
3:0 - Пфедерль (Эхлиз, Мюллер) - 20:48;
4:0 - Туоми (Кастнер, Угбекиле) - 22:42;
5:0 - Петерка (Райхель, Виссманн) - 25:37;
6:0 - Михаэлис (Эхлиз, Мюллер) - 30:54;
7:0 - Петерка (Стаховяк, Райхель) - 35:53;
7:1 - Комульс (Дзиеркалс) - 39:02;
8:1 - Штурм - 44:28.
Следующим соперником Казахстана выступит сборная Швеции, матч состоится 16 мая. С немцами наши хоккеисты сыграют 17 мая.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2101313-obidchiki-sbornoy-kazahstana-poterpeli-tyazheloe-porazhenie-so-schetom-8-1-na-chm-po-hokkeyu/