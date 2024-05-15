Обидчики сборной Казахстана потерпели тяжелое поражение со счетом 1:8 на ЧМ по хоккею

Бронзовый призер прошлогоднего чемпионата мира по хоккею сборная Латвии потерпела неожиданное поражение в матче группового этапа мундиаля в Чехии, сообщает корреспондент NUR.KZ.

В прошлой игре латвийцы победили Казахстан со счетом 2:0.

На этот раз бронзовые призеры ЧМ-2023 уступили с разницей в семь шайб сборной Германии.

Германия – Латвия. 8:1

1:0 - Кахун (Кельбль, Тиффельс) - 05:27;

2:0 - Виссманн - 18:05;

3:0 - Пфедерль (Эхлиз, Мюллер) - 20:48;

4:0 - Туоми (Кастнер, Угбекиле) - 22:42;

5:0 - Петерка (Райхель, Виссманн) - 25:37;

6:0 - Михаэлис (Эхлиз, Мюллер) - 30:54;

7:0 - Петерка (Стаховяк, Райхель) - 35:53;

7:1 - Комульс (Дзиеркалс) - 39:02;

8:1 - Штурм - 44:28.

Следующим соперником Казахстана выступит сборная Швеции, матч состоится 16 мая. С немцами наши хоккеисты сыграют 17 мая.

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