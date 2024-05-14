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Сборная Казахстана проиграла действующим призерам на чемпионате мира по хоккею

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Казахстанские хоккеисты Батырлан Муратов и Адиль Бекетаев (слева направо)
Батырлан Муратов и Адиль Бекетаев (слева направо). Фото: Foto Olimpik/NurPhoto via Getty Images

Мужская сборная Казахстана по хоккею проиграла Латвии и потерпела второе подряд поражение на чемпионате мира, проходящем в Чехии, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды выступают в группе В, матчи которой принимает Острава. Встреча прошла в рамках третьего тура группового этапа.

Сборная Латвии выиграла со счетом 2:0 благодаря голам Робертса Букартса (32 минута) и Харальдса Эгле (36). Шатаут у победителей оформил вратарь Кристерс Гудлевскис, который был признан лучшим хоккеистом в их составе. У проигравших аналогичную награду получил нападающий Олег Бойко.

Казахстанцы впервые на нынешнем турнире ушли со льда без заброшенных шайб. В активе команда осталось три очка, она занимает пятую позицию в группе. При этом по итогам третьего тура представителей республики могут опередить Польша или Франция.

Следующий матч казахстанцы проведут 16 мая против Швеции. Встреча начнется в 19:20 по времени Астаны.

Сборная Латвии выиграла все три матча на турнире, но два предыдущих завершила в овертаймах. В активе команды теперь семь очков, она идет на второй позиции в группе, уступая только шведам. По итогам прошлогоднего чемпионата мира латвийцы выиграли бронзовые медали.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2100578-sbornaya-kazahstana-proigrala-deystvuyushchim-prizeram-na-chempionate-mira-po-hokkeyu/

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