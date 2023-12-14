Молодежная сборная Казахстана по хоккею вышла в элитный дивизион чемпионата мира

Мужская сборная Казахстана по хоккею досрочно обеспечила себе место в элитном дивизионе молодежного чемпионата мира на следующий розыгрыш, передает NUR.KZ.

В четверг в Будапеште проходит четвертый тур дивизиона IA. Сборная Казахстана в своем матче обыграла японцев со счетом 3:1 и набрала максимальные 12 очков, возглавляя таблицу.

В другой встрече команда Франции одержала победу над австрийцами — 7:4. Это позволило трехцветным набрать девять баллов, теперь только они могут догнать казахстанцев по очкам после заключительного тура. Однако сборная Франции в любом случае будет ниже в таблице из-за поражения в очной встрече.

Таким образом, команда Казахстана выиграет турнир вне зависимости от результата последнего матча с Австрией. Благодаря этому триумфу национальная сборная через год выступит в элитном дивизионе молодежного чемпионата мира по хоккею. Последний раз на таком уровне казахстанцы играли в 2020 году.

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