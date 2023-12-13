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Сборная Казахстана стала лидером чемпионата мира по хоккею

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Казахстанские хоккеисты Егор Смольянинов и Всеволод Логвин (слева направо)
Егор Смольянинов и Всеволод Логвин (слева направо): Официальный сайт Казахстанской федерации хоккея

Молодежная сборная Казахстана по хоккею обыграла команду Франции в третьем туре чемпионата мира в дивизионе IA, который проходит в Будапеште, передает NUR.KZ.

Матч завершился со счетом 4:0. В составе сборной Казахстана дубль оформил Давлат Нуркенов (8-я минута — в меньшинстве, 53 — в большинстве), еще по шайбе забросили Егор Смольянинов (32 — в большинстве) и Семен Симонов (54). Шатаут оформил вратарь Владимир Никитин.

Лучшим игроком у казахстанской команды был признан Смольянинов, также отметившийся голевой передачей. У французов аналогичную награду получил Тео Тобанс-Беснье.

Сборная Казахстана набрала максимальные девять очков и возглавила турнирную таблицу. У французов, которые лидировали после второго тура, осталось шесть баллов.

Для попадания в элитный дивизион необходимо выигрывать соревнования в Будапеште. Следующий матч сборная Казахстана проведет 14 декабря с командой Японии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2050711-sbornaya-kazahstana-stala-liderom-chempionata-mira-po-hokkeyu/

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