Казахстанские хоккеисты одержали четвертую подряд победу на чемпионате мира

Молодежная сборная Казахстана по хоккею обыграла команду Японии в четвертом туре чемпионата мира в дивизионе IA, который проходит в Будапеште, передает NUR.KZ.

Встреча в столице Венгрии завершилась со счетом 3:1. Японцы отличились первыми благодаря голу Казумо Сасаки (7-я минута), но затем три шайбы подряд забросили казахстанцы Егор Смольянинов (19), Кирилл Ляпунов (39, в большинстве) и Руслан Оспанов (54).

Лучшим хоккеистом матча в составе проигравших стал вратарь Сазуки Кудо. У победителей эту награду получил Ляпунов, который отметился не только голом, но и результативной передачей.

Благодаря победе сборная Казахстана набрала максимальные 12 очков и осталась лидером таблицы. Японцы с двумя баллами занимают пятое место.

Для попадания в элитный дивизион нужно выиграть турнир в Будапеште. У казахстанцев это получится досрочно, если в четверг австрийцы не смогут победить французов в основное время. Именно с командой Австрии сборная Казахстана проведет свой заключительный матч чемпионата — 16 декабря.

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