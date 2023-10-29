Матч "Барыса" в КХЛ начался с минуты молчания в память о погибших шахтерах

Домашняя воскресная игра астанинского "Барыса" с нижегородским "Торпедо" в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) началась с минуты молчания, передает NUR.KZ.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил воскресенье Днем общенационального траура после трагедии на шахте имени Костенко в Караганде – в связи с этим хоккеисты "Барыса" и "Торпедо", а также зрители на трибунах почтили память погибших минутой молчания. Матч, напомним, проходит 29 октября на "Барыс Арене".

Аналогично в воскресенье начались матчи последнего тура казахстанской футбольной премьер-лиги. Все игры прошли при пустых трибунах.

Взрыв на шахте произошел ночью 28 октября. По предварительным данным, ему предшествовало возгорание в лаве. В момент трагедии внизу находились 252 человека.

По состоянию на 15:00 воскресенья, обнаружены тела 42 погибших, продолжаются поиски 4 шахтеров.