Финляндия вышла в финал ЧМ по хоккею

Сборная Финляндии по хоккею. Фото: Fred Lee/Getty Images

Сборная Финляндии со счетом 4:3 обыграла сборную США в первом полуфинальном матче чемпионата мира по хоккею, сообщает Чемпионат.

На второй минуте сборная США вышла вперед благодаря голу Нейта Шмидта с передач Эндрю Пика и Ти Джей Тайнэна, однако на 17-й Миро Хейсканен сравнял счет после паса Харри Песонена.

На 25-й минуте финны реализовали большинство – Сакари Маннинен отличился после передач Микко Лехтонена и Теэму Хартикайнена, но менее чем через три минуты Шон Фаррелл забил второй гол США. Ему ассистировали Бен Майерс и Сет Джонс. На 30-й минуте Сами Ватанен вновь вывел Финляндию вперед после передач Песонена и Хейсканена, а на 46-й Йоэль Армиа увеличил преимущество хозяев турнира, отличившись после передач Хейсканена и Ватанена.

На 58-й минуте американцы отыграли одну шайбу: забил Адам Годетт, а его ассистентами выступили Мэтт Болди и Ти Джей Тайнэн.

Соперник сборной Финляндии по финалу определится сегодня. Во втором полуфинале сыграют Чехия и Канада.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1971468-finlyandiya-vyshla-v-final-chm-po-hokkeyu/