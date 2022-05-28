Функционер сборной Словакии раскритиковал игру Финляндии на ЧМ по хоккею

Сборная Финляндии по хоккею. Фото: Fred Lee/Getty Images

Функционер сборной Словакии Ото Гашчак поделился мнением о игре сборной Финляндии на чемпионате мира, сообщает sport.aktuality.sk.

"Меня смутили финны. У них 11 игроков НХЛ, и они не позволяют им играть в хоккей. Пятеро защитников поддерживают молодую неопытную команду. Если бы они играли на опережение, как канадцы, у нас было бы гораздо больше проблем.

У них большой опыт, их система разрушает хоккей. Я считаю его мёртвым. Это не хоккей. Это просто защита. Ждём ошибок. Но заслуга в том, что они могут это использовать и у них есть сила", – заявил Гашчак.

Напомним, что Финляндия в четвертьфинале ЧМ по хоккею обыграла Словакию со счетом 4:2 и вышла в полуфинал.

Болейте за нашу сборную в Чемпионате мира по хоккею вместе с Parimatch и участвуйте в розыгрыше призов на 5 000 000 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1971445-funktsioner-sbornoy-slovakii-raskritikoval-igru-finlyandii-na-chm-po-hokkeyu/