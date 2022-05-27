Казахстан отозвал заявку на проведение ЧМ-2026 по хоккею

Иллюстративное фото: pixabay.com

Казахстан отказался от проведения чемпионата мира по хоккею среди мужчин 2026 года, передает NUR.KZ со ссылкой на swisshockeynews.

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По информации источника, единственным кандидатом на проведение мирового первенства стала Швейцария. В случае одобрения заявки турнир примут два города: Цюрих и Фрибург.

По какой причине Казахстан отозвал заявку, не уточняется.

Также сообщается, что следующий чемпионат мира по хоккею, который должен был пройти в России, с большой долей вероятности состоится в Финляндии и Латвии.

В 2024 году мировое первенство примет Чехия, а в 2025 году организаторами станут Швеция и Дания.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1971302-kazahstan-otozval-zayavku-na-provedenie-chm-2026-po-hokkeyu/