Швейцария проиграла США в четвертьфинале ЧМ по хоккею

Сборная США по хоккею. Фото: Ольга Бугаева, wc2021.ligasy.kz

Сборная США обыграла сборную Швейцарии со счетом 3:0 в 1/4 финала чемпионата мира по хоккею в Финляндии, сообщает Чемпионат.

Матч прошёл в Хельсинки (Финляндия) на стадионе "Ледовый дворец".

У американской команды заброшенными шайбами отличились нападающий Бен Майерс (дубль), которому ассистировали Киффер Беллоуз и Люк Хьюз, а также Карсон Кульман и Шон Фаррелл во втором случае, а также форвард Адам Годетт, голевой пас на счету Эндрю Пика.

Сборная США в полуфинале чемпионата мира сыграет со сборной Финляндии, встреча состоится в субботу, 28 мая. В другом матче 1/2 финала между собой встретятся команды Канады и Чехии. Финал и игра за третье место пройдут в воскресенье, 29 мая.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1971247-shveytsariya-proigrala-ssha-v-chetvertfinale-chm-po-hokkeyu/