Финляндия обыграла Словакию и вышла в полуфинал ЧМ по хоккею

Сборная Финляндии по хоккею. Фото: Fred Lee/Getty Images

Сборная Финляндии в четвертьфинальном матче чемпионата мира по хоккею обыграла Словакию и вышла в 1/2 финала турнира, сообщает NUR.KZ.

Матч завершился со счетом 4:2. В составе сборной Финляндии дублем во втором периоде отметился Марко Анттила, на 45-й минуте встречи гол забил Сакари Маннинен, а на последней минуте матча Саку Маеналайнен установил окончательный счет на табло. У словаков шайбы забросили Адам Сикора и Павол Регенда.

Отметим, что сборная Финляндии является действующим Олимпийским чемпионом. На прошедшей зимней Олимпиаде в Пекине финны в финале турнира обыграли сборную России со счетом 2:1.

Напомним, что на прошлом чемпионате мира Финляндия проиграла в финале сборной Канаде.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1971246-finlyandiya-obygrala-slovakiyu-i-vyshla-v-polufinal-chm-po-hokkeyu/