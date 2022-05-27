Чехия обыграла Германию в 1/4 финала ЧМ по хоккею

Сборная Чехии по хоккею. Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Сборная Чехии разгромила Германии в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею в Финляндии, сообщает NUR.KZ.

В первом периоде чехи забросили две шайбы в ворота немцев. Отличились Давид Пастрняк и Роман Червенка. Во втором периоде Давид Крейчи увеличил преимущество сборной Чехии. На 54-й минуте матча Мориц Зайдер отыграл одну шайбу, но на 58-й минуте Иржи Смейкал забросил четвертую шайбу чехов и установил окончательный счет на табло.

Напомним, что на прошлом чемпионате мира сборная Чехии проиграла в 1/4 финала Финляндии, а Германия дошла до полуфинала, где уступила Канаде, а в матче за третье место крупно проиграла сборной США.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1971245-chehiya-obygrala-germaniyu-v-14-finala-chm-po-hokkeyu/