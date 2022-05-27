Сборная Канады вышла в полуфинал ЧМ по хоккею

Сборная Канады по хоккею. Фото: ANDRE RINGUETTE / HHOF-IIHF IMAGES

Сборная Канады в овертайме обыграла Швецию со счетом 4:3 и вышла в полуфинал чемпионата мира по хоккею, сообщает NUR.KZ.

После второго периода канадцы проигрывали со счетом 0:3. За Швецию отличились Карл Клинберг, Вильям Ньюландер и Макс Фриберг, но в третьем периоде сборная Канады забросила три шайбы и перевела игру в овертайм. Голами отметились Райан Грейвс, Пьер-Люк Дюбуа, а счет за полторы минуты до конца основного времени сравнял Мэттью Барзал. Победную шайбу на 60-й минуте забросил Дрейк Батерсон.

Отметим, что сборная Канады вышла в полуфинал мирового первенства в седьмой раз подряд.

Напомним, что Канада является действующим чемпионом мира. В прошлом году канадцы в финале обыграли сборную Финляндии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1971244-sbornaya-kanady-vyshla-v-polufinal-chm-po-hokkeyu/