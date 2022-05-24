Хоккеист Валерий Орехов перешел в "Металлург"

Валерий Орехов. Фото: hcbarys.kz

Защитник сборной Казахстана по хоккею Валерий Орехов продолжит карьеру в российском "Металлурге", передает NUR.KZ.

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Бывшая команда Орехова "Барыс" не стал повторять контрактное предложение магнитогорского клуба. Тем самым Валерий присоединится к "Металлургу".

Всю свою взрослую карьеру 22-летний защитник провел в системе "Барыса". В КХЛ Орехов сыграл 211 матчей, за которые заработал 32 (8+24) балла.

Напомним, что Валерий был признан лучшим защитником сборной Казахстана на ЧМ-2022. На мировом первенстве в Финляндии Орехов забил три гола и отдал четыре результативной передачи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1970790-hokkeist-valeriy-orehov-pereshel-v-metallurg/