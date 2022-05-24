ЧМ-2022 по хоккею: названы лучшие игроки сборной Казахстана

Андрей Шутов, Валерий Орехов, Роман Старченко и Аскар Мамин. Фото: instagram.com/iihfhockey/

Сборная Казахстана по хоккею благодаря победе над командой Италии (5:2) сохранила прописку в элитном дивизионе чемпионата мира, передает NUR.KZ.

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По завершению матча Казахстан - Италия были вручены награды лучшим игрокам турнира в составе национальной команды.

Так, лучшим защитником был признан Валерий Орехов (3+4). Лучшим нападающим стал капитан сборной Роман Старченко (2+3), а вратарем - Андрей Шутов.

Призы вручил президент Казахстанской федерации хоккея Аскар Мамин.

Напомним, что на чемпионате мира-2022 Казахстан занял седьмое место в группе А, набрав три очка. Данный результат позволил нашей команде сохранить прописку в элитном дивизионе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1970783-chm-2022-po-hokkeyu-nazvany-luchshie-igroki-sbornoy-kazahstana/