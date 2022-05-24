Италия и Великобритания не сыграют в элитном дивизионе на ЧМ-2023 по хоккею

Иллюстративное фото: Bruce Bennett/Getty Images

Сборные Италии и Великобритании проиграли решающие матчи на чемпионате мира по хоккею в Хельсинки (Финляндия) и покинули элитный дивизион, сообщает Чемпионат.

Стали известны команды, которые не сыграют в элитном дивизионе в следующем году. Сборная Италии уступила команде Казахстана в своем заключительном матче на турнире со счетом 2:5. Подопечные Грега Айрленда набрали один балл за семь встреч, заняв последнее, восьмое место в группе и покинув элитный дивизион.

Также в 2023 году в первом дивизионе сыграет сборная Великобритании, в решающем матче уступившая Австрии со счётом 3:5 и занявшая последнюю строчку в группе В, набрав одно очко за семь игр.

На следующем чемпионате мира — 2023 в элитном дивизионе вместо Италии и Великобритании сыграют сборные Венгрии и Словении, добившиеся повышения в классе из первого дивизиона.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1970780-italiya-i-velikobritaniya-ne-sygrayut-v-elitnom-divizione-na-chm-2023-po-hokkeyu/