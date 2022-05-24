Юрий Михайлис - о победе над Италией: Мы полностью контролировали игру

Юрий Михайлис. Фото: Roman Koksarov/picture alliance via Getty Images

Главный тренер сборной Казахстана Юрий Михайлис прокомментировал победу над командой Италии на чемпионате мира-2022 по хоккею в Финляндии, передает пресс-служба КФХ.

Напомним, что встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу наших хоккеистов. Тем самым Казахстан сохранил прописку в элитном дивизионе чемпионата мира.

- Хорошая игра, самое главное, что ребята справились с эмоциями, отдохнули хорошо и были готовы играть. Мы сегодня полностью контролировали игру, хорошее было взаимодействие между партнерами, хорошие, красивые голы. В обороне надежно сыграли, да, были ошибки, но команда друг друга поддерживала и выручала партнеров.

- Многие болельщики сравнивают с прошлогодним результатом?

- Но я уже объяснял, это разные чемпионаты мира и разная подготовка у всех команд. Нам не хватило товарищеских игр и уже по ходу турнира набирали обороты. Здесь в нашей группе были очень сильные команды, усилились игроками из НХЛ. Мы играли с ними на равных, но опять же не было той концентрации, мы пропускали голы и дисциплины.

- Пять минут было в большинстве, но удалось всего одну шайбу забить, так хорошо оборонялись итальянцы?

- Скорее нет, выходили и хотели довести до верного – до гола. Попросили ребят не торопиться, быть в хорошем движении. Чтобы вывести на ударную партнера, сделать хорошую передачу. Игроки Италии тоже оборонялись, где-то перекрывали эти передачи. По крайней мере один гол забили.

- Продолжаете работу в сборной?

- Не знаю, отдыхать будем сейчас, потом уже заключать контракты.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1970779-yuriy-mihaylis-o-pobede-nad-italiey-my-polnostyu-kontrolirovali-igru/