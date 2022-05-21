Даррен Диц: Пятиминутное меньшинство разрушило наши шансы на победу

Даррен Диц. Фото: hcbarys.kz

Защитник сборной Казахстана Даррен Диц прокомментировал поражение от Словакии (3:4) на чемпионате мира-2022 по хоккею в Финляндии, пишет Shaiba.kz.

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28-летний хоккеист считает, что команда начала игру хорошо, но провалила второй период.

- Здорово начали игру. Но второй период выдался для нас очень тяжелым. К сожалению, пятиминутное меньшинство разрушило наши шансы на победу. Мы собрались к третьему периоду, пытались исправить ситуацию и сравнять счет.

- Первая игра на этом чемпионате мира после отсутствия из-за травмы. Как сейчас себя чувствуете?

- Чувствую себя прекрасно. Здорово присоединиться к ребятам. Доктора проделали большую работу, чтобы вернуть меня в строй, за что им большое спасибо. Я был готов играть сегодня. Рад выступать на чемпионате мира.

- Как вам игра Кирилла Панюкова, оформившего дубль?

- Он был очень полезен, приложил много усилий. Кирилл Панюков является настоящим лидером нашей команды. Рад видеть его в этой роли.

Напомним, что после пяти туров Казахстан занимает последнее место в турнирной таблице группы А. Следующий матч наши хоккеисты проведут против Германии 22 мая.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1970398-darren-dits-pyatiminutnoe-menshinstvo-razrushilo-nashi-shansy-na-pobedu/