Юрий Михайлис - о поражении от Словакии: Не было целостности игры

Юрий Михайлис. Фото: shaiba.kz

Главный тренер сборной Казахстана по хоккею Юрий Михайлис прокомментировал прошедший матч с командой Словакии на чемпионате мира-2022 в Финляндии, передает пресс-служба КФХ.

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Напомним, что встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу словаков.

По словам Юрия Михайлиса, команда играла отрезками, не хватало стабильности.

- Хорошая, напряженная игра, но скажу, что со стороны нашей команды не было целостности игры, мы играем отрезками, хорошо первый период, проваливаем второй и третий играем хорошо. Когда мы достигнем стабильности и веры в победу, мы победим.

- Во всех пяти матчах были проиграны первые периоды, с чем это связано?

- Не случайно, наверное, и дальняя лавка и наверное, много удалений. Сегодня 5 минут получили и пропустили практически три гола. Наверное, надо играть как-то собрано, надежно и на команду. Удаления есть удаления, команда должна и в меньшинстве играть хорошо, стараться исправить ситуацию. Не опустили руки, в третьем периоде вышли боевым составом и готовы были исправить ситуацию.

- Появился Даррен Диц, наконец-то, он готов играть дальше?

- Что значит наконец-то, он готовился по индивидуальному плану, с командой, мы готовили его на чемпионат мира и он вышел сегодня и показал хорошую, уверенную игру. Самое главное для защитника, надежную игру.

- Может его не хватало в предыдущих матчах?

- Конечно, не хватало, такого уровня игрока. Игра в меньшинстве, а особенно, в большинстве это показала - сразу воодушевление у ребят, идут броски, хорошие передачи, это большой плюс для нас.

- По Германии, вы успели разобрать соперника?

- Разобрать еще нет, игры посмотрели, хорошая команда, скоростная, мы готовы к ней.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1970389-yuriy-mihaylis-o-porazhenii-ot-slovakii-ne-bylo-tselostnosti-igry/