Сборная Чехии обыграла Латвию на ЧМ по хоккею

Сборная Чехии по хоккею. Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Сборная Чехии победила Латвию со счетом 5:1 в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею в Хельсинки (Финляндия), сообщает NUR.KZ.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Уже в первом периоде хоккеисты сборной Чехии забросили пять безответных шайб в ворота соперника. На пятой минуте Гинек Зогорна вывел Чехию вперед, вторую шайбу забросил Роман Червенка. На седьмой минуте Михаэль Шпачек с передачи Якуба Флека в третий раз поразил ворота cборной Латвии. На 17-й минуте Томаш Гертл забросил четвертую шайбу. На 19-й минуте Давид Пастрняк довел счет до разгромного — 5:0. Второй период закончился без забитых шайб. На 42-й минуте Артур Кулда с передачи Рихарда Букартса забил гол престижа.

Напомним, что это вторая победа сборной Чехии на турнире, ранее чехи обыграли Великобританию. Латвия имеет в своем активе одну победу над Норвегией.

Болейте за нашу сборную в Чемпионате мира по хоккею вместе с Parimatch и участвуйте в розыгрыше призов на 5 000 000 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1970174-sbornaya-chehii-obygrala-latviyu-na-chm-po-hokkeyu/