Матч Канады и Казахстана на ЧМ по хоккею перенесен на час

Сборная Казахстана по хоккею. Фото: Ольга Бугаева

Четвертая игра сборной Казахстана на чемпионате мира по хоккею в Хельсинки (Финляндия) перенесена на час, сообщает пресс-служба ЧМ.

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"Матч в Хельсинки начнётся в 18:00, встреча между Канадой и Казахстаном — в 21:30. Болельщики могут входить в Ледовый дворец прямо сейчас", — говорится в официальном сообщении пресс-службы чемпионата мира.

Матч между Германией и Данией был отложен из-за пожара на арене. Ранее стало известно, что воспламенение возникло на кухне в игровой зоне. Болельщики были эвакуированы на улицу, к стадиону прибыли около 15 пожарных машин. Хоккеисты обеих команд также были выведены на улицу.

Напомним, что сегодня сборная Казахстана проведет свой четвертый матч на чемпионате мира. Казахстан проиграл три стартовых поединка и остается единственной командой без набранных баллов на турнире.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1970155-match-kanady-i-kazahstana-na-chm-po-hokkeyu-perenesen-na-chas/