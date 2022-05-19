Матч между сборными Германии и Дании на ЧМ-2022 отложен из-за пожара, возникшего на арене

Иллюстративное фото: Bruce Bennett/Getty Images

Матч группового этапа Германией и Данией на чемпионате мира по хоккею в Хельсинки (Финляндия) был отменен из-за пожара на арене, сообщает Чемпионат.

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Как сообщает журналист Джими Богард, воспламенение возникло на кухне в игровой зоне. Болельщики были эвакуированы на улицу, к стадиону прибыли около 15 пожарных машин. Хоккеисты обеих команд также были эвакуированы на улицу.

Сборная Германии занимает четвертое место в турнирной таблице группы А, набрав шесть баллов после трех сыгранных встреч. В активе датской команды также шесть очков после трех матчей, они занимают третью строчку. Очный матч между Данией и Германией должен был начаться в 19:20 по времени Нур-Султана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1970149-match-mezhdu-sbornymi-germanii-i-danii-na-chm-2022-otlozhen-iz-za-pozhara-voznikshego-na-arene/