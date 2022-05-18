Джесси Блэкер: Нам нужно выиграть несколько игр на ЧМ по хоккею

Сборная Казахстана по хоккею. Фото: Ольга Бугаева, wc2021.ligasy.kz

Защитник сборной Казахстана по хоккею Джесси Блэкер прокомментировал игру против сборной Швейцарии на чемпионате мира по хоккею, сообщает Шайба.kz.

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"Мы знаем, что это тяжелое испытание для нас. Но если мы будем играть в свою игру и делать все, что в наших силах, и это все, о чем действительно можем беспокоиться, то результат придет. Что бы ни случилось, мы идем вперед. Очевидно, нам нужно выиграть несколько игр. Это первое. Мы просто должны ограничить наши ошибки и провалы, и я думаю, тогда будем играть намного лучше", - заявил игрок сборной Казахстана.

Напомним, что Казахстана проиграл Швейцарии в третьем матче чемпионата мира по хоккею со счетом 2:3. Джесси Блэкер отметился заброшенной шайбой в третьем периоде.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1969947-dzhessi-bleker-nam-nuzhno-vyigrat-neskolko-igr-na-chm-po-hokkeyu/