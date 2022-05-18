КХЛ может изменить формат проведения чемпионата

Иллюстративное фото: pexels.com

Континентальную Хоккейную лигу могут расширить до 26 команд и разделить на высший и низший дивизионы, сообщает Спорт-Экспресс.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Предлагается разделить клубы на два дивизиона, но не по географическому, а по спортивно-финансовому принципу.

Отмечается, что формально их можно назвать КХЛ-А и КХЛ-Б – высший и низший.

В первом дивизионе будет 12 команд. Предполагается, что туда войдут топ-клубы. Во втором дивизионе будет 16 команд – к 10 клубам КХЛ могут добавить шесть команд из ВХЛ.

Как сообщает издание, инициатива исходит от топ-клубов КХЛ. Планируется, что реформа может быть введена с сезона-2022/23, но решения по данному вопросу пока не принято.

Болейте за нашу сборную в Чемпионате мира по хоккею вместе с Parimatch и участвуйте в розыгрыше призов на 5 000 000 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1969946-khl-mozhet-izmenit-format-provedeniya-chempionata/