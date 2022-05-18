Даррен Диц не играет за Казахстан на ЧМ-2022 из-за травмы

Даррен Диц. Фото: hcbarys.kz

Главный тренер сборной Казахстана Юрий Михайлис прокомментировал ситуацию с защитником национальной команды Дарреном Дицем, передает NUR.KZ.

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По словам наставника сборной, Даррен не выходит на лед из-за травмы. Напомним, что Диц пропустил первые три встречи Казахстана на чемпионате мира-2022 в Финляндии.

"Даррен готовится и в любой момент, когда у него будет хорошее состояние, он выйдет", - заявил Михайлис в интервью телеканалу Qazsport.

Напомним, что вчера сборная Казахстана проиграла команде Швейцарии со счетом 2:3. Следующий матч подопечные Юрия Михайлиса проведут против лидеров группы А - канадцев. Игра состоится 19 мая в 23:20 по времени Нур-Султана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1969884-darren-dits-ne-igraet-za-kazahstan-na-chm-2022-iz-za-travmy/